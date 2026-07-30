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30 липня 2026, 23:40

Теракт в Одесі: вибухнули автомобілі на парковці - є загиблий

30 липня 2026, 23:40
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Фото: Національна поліція
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В Одесі правоохоронці затримали двох підозрюваних у вчиненні двох терактів. Внаслідок них, на жаль, загинула людина

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В Одесі кілька днів тому вибухнули два легкових автомобілі. Перший вибух стався вранці у Пересипському районі. 49-річний місцевий житель виїжджав з парковки біля будинку. Внаслідок вибуху він отримав травми.

Другий вибух стався у Київському районі. Вибухнуло авто, за кермом якого був 51-річний таксист. У момент вибуху він перевозив пасажирку. Обидва отримали поранення. На жаль, таксист не вижив.

Правоохоронці затримали трьох жителів Одеси, які тепер підозрювані у вчинені цих терактів. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Відомо, що їх завербували через соцмережі. Зловмисники за вказівками кураторів заклали під автомобілі потерпілих саморобні вибухові пристрої, які згодом дистанційно були приведені в дію. За це їм обіцяли гроші, яких ніхто так і не отримав.

"Дії підозрюваних кваліфіковано як терористичний акт. Одному із фігурантів може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.

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