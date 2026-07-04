Фото: ГСЧС

Инцидент произошел в Виннице 4 июля в одной из многоэтажек на улице Дачной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В одной из квартир на первом этаже четырехлетний ребенок из любопытства просунул голову между металлическими прутьями оконной решетки – в результате мальчик застрял.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента осторожно разжали конструкцию и высвободили мальчика. Он не пострадал.

Напомним, в июне в Ровенской области спасатели освободили собаку из 15-метрового заброшенного колодца.