В Одессе женщина работала на россиян, чтобы "вместе с государством исчезли ее долги по ЖКХ"

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В Одессе судили женщину, работавшую на российские спецслужбы. Она "сливала" им данные об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в феврале прошлого года женщина дважды в Telegram направила неустановленному сотруднику ФСБ РФ географические координаты с объяснениями, что там могут находиться украинские военные.

На суде женщина все возражала, однако следствие имело доказательства ее вины. В частности, зафиксировали его общение с неустановленным лицом. Она жаловалась на украинские власти, говорила, что "не нужно лезть в НАТО". Кроме того, женщина жаловалась на задолженность по ЖКХ: она надеялась, что ее долги исчезнут, если "исчезнет это государство".

Наконец ее признали виновной и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.