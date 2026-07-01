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01 июля 2026, 22:55

В Одессе мужчины работали на россиян, потому что они "не любят Зеленского"

01 июля 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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Приморский районный суд города Одессы признал двух граждан виновными в преступлениях против национальной безопасности. Оказалось, что они долгое время работали на россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Еще в начале 2022 года один из мужчин начал общаться с представителем российской разведки. Он согласился передавать россиянам информацию о расположении Вооруженных Сил Украины, совершать диверсии, поджоги и другие противоправные действия. К такой "работе" впоследствии он привлек и своего знакомого.

В июле 2022 года оба агента переехали в Одессу. Там они постоянно собирали в Одессе сведения военного характера, делали фото и видео, отмечали места дислокации подразделений ВСУ на карте.

В декабре 2024 года они забрали из тайника боевые припасы и взрывчатые вещества и переместили их в другое место. Также один из обвиняемых самостоятельно совершил диверсию на объекты электроэнергетики — в июне и августе 2025 года поджег три трансформаторные подстанции.

На суде они заявили, что поступили так, что враждебно относятся к "режиму президента Владимира Зеленского". Один из них заявил, что это была его "партизанская война" против режима.

Оба приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.

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