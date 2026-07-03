Ракетный удар по Краматорску: отдавшему приказ российскому генералу объявили подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры совместно с СБУ заочно сообщили о подозрении представителю высшего военного командования РФ, который открыл ракетную атаку по гражданским объектам Краматорска 27 июня 2023 года

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, именно он согласовал ракетную атаку по гражданским объектам Краматорска 27 июня 2023 года.

Речь идет о Сергее Кузовлеве - командующем южным военным округом из РФ, который имеет звание героя России.

По его приказу военнослужащие 1-й и 107-й ракетных бригад южного и восточного военных округов РФ совершили пуски ракет с ОТРК "Искандер-К". Стартовые позиции были расположены в Октябрьском и Неклиновском районах Ростовской области РФ.

В результате двух попаданий по Краматорску погибли 13 человек. Среди них: четверо несовершеннолетних и писательница Виктория Амелина.

Еще 56 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших также 8-месячный ребенок, иностранные граждане, журналисты и волонтеры.

Больше всего людей пострадали в кафе RiaPizza. Заведение было полностью разрушено ракетой.

Также взрывными волнами повреждены 120 жилых домов, другие объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Действия подозреваемого генерал-полковника квалифицированы по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Напомним, войска РФ 27 июня вечером нанесли ракетный удар по Краматорску, применив "Искандер". оккупанты били по общепиту в центре города, где в это время было много посетителей. Погибли 12 человек.