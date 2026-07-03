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03 липня 2026, 18:25

В Одесі жінка працювала на росіян, щоб "разом із державою зникли її борги по ЖКГ"

03 липня 2026, 18:25
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі судили жінку, яка працювала на російські спецслужби. Вона "зливала" їм дані про українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в лютому минулого року жінка двічі в Telegram надіслала невстановленому співробітникові ФСБ РФ географічні координати із поясненнями, що там можуть перебувати українські військові.

На суді жінка все заперечувала, проте слідство мало докази її вини. Зокрема, зафіксували її спілкування з невстановленою особою. Вона скаржилась на українську владу, казала, що "не требу лізти у НАТО". Крім того, жінка скаржилась на заборгованість по ЖКГ: вона сподівалась, що її борги зникнуть, якщо "зникне ця держава".

Врешті її визнали винною та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.

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