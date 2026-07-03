Более 90 тысяч кубов нечистот: в Харьковской области коммунальщики отравили почву и реку

Фото: полиция Харьковской области

Следователи сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия за загрязнение земель и реки Ольховатка сточными водами в Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

На протяжении почти 10 месяцев 2025 года из-за ненадлежащего обеспечения работы систем водоотвода и очистных сооружений произошел сверхурочный сброс около 94,5 тысячи кубометров неочищенных сточных вод. Нечистоты попали на земельный участок площадью более 1200 квадратных метров, а впоследствии – к реке Ольховатке.

По выводам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, загрязняющие вещества проникли в почву и подземные воды, создав риски для экосистем бассейна реки Мжа и водного бассейна Северского Донца. Общий размер нанесенного ущерба составляет более 106 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении главному инженеру коммунального предприятия по ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 УК Украины.

Напомним, что полицейские Днепропетровщины сообщили о подозрении должностному лицу предприятия за загрязнение атмосферного воздуха