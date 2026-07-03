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03 июля 2026, 18:45

Предали присяге: в Херсонской области будут судить шестерых бывших работников пенитенциарной службы

03 июля 2026, 18:45
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении шести жителей региона, которые пошли на службу к оккупантам

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что пятеро обвиняемых до полномасштабного вторжения служили в Херсонской области в различных подразделениях органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, еще один – уволился со службы за несколько лет до оккупации региона.

Четырех из них будут судить за государственную измену и занятие должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины); одну – за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины); и еще одного – за занятие должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)

Напомним, что в Одессе судили женщину, работавшую на российские спецслужбы. Она "сливала" им данные об украинских военных.

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