Предали присяге: в Херсонской области будут судить шестерых бывших работников пенитенциарной службы

Фото: Херсонская областная прокуратура

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении шести жителей региона, которые пошли на службу к оккупантам

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствием установлено, что пятеро обвиняемых до полномасштабного вторжения служили в Херсонской области в различных подразделениях органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, еще один – уволился со службы за несколько лет до оккупации региона.

Четырех из них будут судить за государственную измену и занятие должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины); одну – за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины); и еще одного – за занятие должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)

Напомним, что в Одессе судили женщину, работавшую на российские спецслужбы. Она "сливала" им данные об украинских военных.