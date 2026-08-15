Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Видео инцидента правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

По предварительным данным, мальчик сорвал цветок с уличной клумбы. Это увидела 48-летняя местная жительница, начавшая словесно оскорблять ребенка, а затем несколько раз ударила его в область головы.

Полицейские установили всех участников происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

По факту происшествия дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — умышленная задача удара, побоев или других насильственных действий, повлекших физическую боль.

Напомним, в Черкасской области отец жестоко избил 8-летнюю дочь. Девочка рассказала, что это был не первый случай. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал по отношению к ней физическое и психологическое насилие.