Германия призвала не ехать в Украину перед 24 августа из-за угрозы ударов РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации по поездкам в Украину и не рекомендует гражданам страны отправляться сюда в ближайшее время

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства, передает RegioNews.

Причиной называют риск усиления российских атак в канун Дня Независимости Украины.

В МИД отметили, что в Украине продолжаются боевые действия, а российские авиаудары с применением ракет и беспилотников проходят почти каждый день. По данным ведомства, пострадать могут все регионы страны.

Особые опасения германского ведомства связаны с 24 августа 2026 года. Там не исключают усиления российских атак как по инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам и транспортным узлам, так и по гражданским целям.

МИД Германии призвал граждан учитывать ситуацию безопасности при планировании поездок в Украину.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".