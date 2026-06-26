РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: без світла залишилися Вилкове та частина громади
У ніч на 26 червня російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської громади в Ізмаїльському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок удару пошкоджений об’єкт енергетики, через що без електропостачання тимчасово залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів громади. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Через атаку загорівся котеджний будинок, рятувальники ліквідовували пожежу.
За попередніми даними, постраждала одна людина. Їй надали необхідну меддопомогу.
На місцях працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, вночі 26 червня російські війська атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками – пошкоджені промислові об’єкти.