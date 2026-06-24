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24 июня 2026, 08:22

В Одессе авто во время разворота попало под грузовик: водитель погиб

24 июня 2026, 08:22
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Фото: Национальная полиция
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В Пересыпском районе Одессы 23 июня около 17:00 произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, столкновение произошло во время маневра: водитель легкового автомобиля совершал разворот и выехал на полосу движения грузовика, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 58-летний водитель легковушки и его 61-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Водитель грузового автомобиля, 58 лет, не пострадал. Полицейские проверили его на состояние опьянения – он был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, в Хмельницкой области туристический автобус "Киев – Бургас" взлетел в кювет и перевернулся. 46-летний водитель автобуса не справился с управлением. В салоне находились 54 пассажира и сменный водитель.

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