Фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 22 июня, около 20:10 в селе Станиля Дрогобычского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Megane не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный столб забора.

В результате столкновения травмы получил 48-летний пассажир автомобиля. Мужчину госпитализировали.

Установлено, что 43-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, поздно вечером 22 июня в Николаеве произошла двойная авария. Три человека попали в больницу.