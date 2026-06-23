Фото: полиция

ДТП произошло в Николаеве в понедельник, 22 июня, на проспекте Богоявленском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 21:40 столкнулся автомобиль Volkswagen Passat, под управлением 31-летней водительницы и Opel Mokka, за рулем которой находилась 44-летняя женщина. В результате данной аварии легковушки получили механические повреждения, никто не пострадал.

Около 21:45 43-летний водитель авто BMW X6 на скорости столкнулся с неподвижными авто Volkswagen Passat и Opel Mokka.

В результате ДТП двое мужчин 23, 31 лет и 28-летняя женщина – пассажиры Volkswagen, которые были на дороге, получили травмы разных степеней тяжести. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, поздно вечером 21 июня во Львове столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка.