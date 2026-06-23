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23 июня 2026, 22:36

Масштабное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус "Киев — Бургас" съехал в кювет и перевернулся

23 июня 2026, 22:36
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Фото: Полиция Хмельницкой области
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23 июня около 16:40 в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса сообщением "Киев — Бургас".

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Авария произошла 23 июня около 16:40 на автодороге Н-03 вблизи села Шатава Маковской общины Каменец-Подольского района.

По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось.

В салоне находились 54 пассажира и сменный водитель. В настоящее время количество травмированных уточняется.

На месте происшествия работают стражи порядка и спасатели, которые ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, что авария произошла 22 июня на автодороге Борисполь-Днепр, вблизи села Рогозов. Полиция начала расследование.

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