Масштабное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус "Киев — Бургас" съехал в кювет и перевернулся
23 июня около 16:40 в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса сообщением "Киев — Бургас".
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .
Авария произошла 23 июня около 16:40 на автодороге Н-03 вблизи села Шатава Маковской общины Каменец-Подольского района.
По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось.
В салоне находились 54 пассажира и сменный водитель. В настоящее время количество травмированных уточняется.
На месте происшествия работают стражи порядка и спасатели, которые ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.
Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, что авария произошла 22 июня на автодороге Борисполь-Днепр, вблизи села Рогозов. Полиция начала расследование.