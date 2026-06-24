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24 червня 2026, 08:22

В Одесі авто під час розвороту потрапило під вантажівку: водій загинув

24 червня 2026, 08:22
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Фото: Національна поліція
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У Пересипському районі Одеси 23 червня близько 17:00 сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, зіткнення сталося під час маневру: водій легкового автомобіля здійснював розворот та виїхав на смугу руху вантажівки, яка рухалася в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП постраждали 58-річний водій легковика та його 61-річна пасажирка. Обох було госпіталізовано. Згодом чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Водій вантажного автомобіля, 58 років, не постраждав. Поліцейські перевірили його на стан сп’яніння – він був тверезим.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, на Хмельниччині туристичний автобус "Київ – Бургас" злетів у кювет та перекинувся. 46-річний водій автобуса не впорався з керуванням. У салоні перебували 54 пасажири та змінний водій.

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