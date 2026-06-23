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В ночь на 23 июня российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате обстрела без электроснабжения остались около 34 тысяч семей.

Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение полностью вернули всем потребителям, которые были обесточены в результате атаки.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в Украине из-за сложных погодных условий и российских атак зафиксированы массовые обесточения в нескольких регионах.