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Известно о трех погибших в результате попадания в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге

Об этомсообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Ранения получили 19 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в операционных, врачи борются за их жизнь.

На месте работают все экстренные службы.

Продолжается ликвидация последствий удара, спасатели потушили пожар.

Напомним, в результате ракетного удара в Кривом Роге повреждена промышленная инфраструктура. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и трех пострадавших.