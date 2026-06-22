Фото: ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Пізно ввечері 21 червня ворог поцілив балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки на території аграрного підприємства зруйновано складське приміщення.

Спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив складську будівлю, автівки та ємності з горючими матеріалами. Рятувальники ліквідували пожежу, попри постійну небезпеку та загрозу повторних ударів.

На жаль, через ворожий удар одна людина загинула. Ще троє осіб постраждали.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.