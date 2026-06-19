Фото: ГПСУ

Пограничники помешали попытке незаконного пересечения госграницы Украины на его приднестровском сегменте. Задержали четырех жителей Киева, которые тщательно подготовились к побегу в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчины действовали по инструкциям организатора побега – администратора одного из телеграм-каналов. По его указанию они тщательно экипировались: приобрели полное военное обмундирование – камуфляжную одежду, армейские берцы и тактические рюкзаки, чтобы быть менее заметными. Также "вооружились" веревками и кусачками, чтобы как можно быстрее перерезать инженерные заграждения на границе.

За организацию незаконной переправки в соседнюю Молдову администратор получил на криптокошелек по 6500 долларов с каждого "клиента".

Относительно киевлян составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Дела направлены в суд.

Напомним, в Винницкой области два брата из Харькова пытались сбежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.