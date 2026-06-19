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19 червня 2026, 14:25

На Одещині прикордонники затримали екіпірованих киян, які проривалися до Молдови

19 червня 2026, 14:25
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники завадили спробі незаконного перетину держкордону України на його придністровському сегменті. Затримали чотирьох мешканців Києва, які ретельно підготувалися до втечі до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки діяли за інструкціями організатора втечі – адміністратора одного з телеграм-каналів. За його вказівкою вони ретельно екіпірувалися: придбали повне військове обмундирування – камуфляжний одяг, армійські берці та тактичні рюкзаки, щоб бути менш помітними. Також "озброїлися" мотузками та кусачками, аби якнайшвидше перерізати інженерні загородження на кордоні.

За організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адміністратор отримав на криптогаманець по 6500 доларів з кожного "клієнта".

Стосовно киян склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справи скеровані до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.

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