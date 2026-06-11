Россиянин вербовал детей в Одессе для диверсий: СБУ объявила подозрение спецслужбу РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность кадрового сотрудника российского ГРУ Артема Шмуля, организовавшего сеть диверсий в Одессе, привлекая к ней несовершеннолетних

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

Служба безопасности зафиксировала преступления гражданина РФ Артема Шмуля — сотрудника российской военной разведки (более известной как ГРУ), который вербовал несовершеннолетних для совершения терактов в Одессе.

Сотрудники СБУ разоблачили 4-х его агентов в мае 2024 года при попытке поджога двух военных автомобилей в областном центре.

Как выяснило расследование, заказ российского спецслужбиста выполняла группа завербованных им одесситов в возрасте от 13 до 18 лет.

В поле зрения Шмуля они попали во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

За обещание быстрых "подработок" фигуранты согласились заниматься поджогами автомобилей Сил обороны и объектов "Укрзализныци" в портовом городе.

Установлено, что по инструкции российского "грушника" юноши уничтожили грузовик Нацгвардии и релейный шкаф на железнодорожных путях.

Также они фиксировали возгорания на камеры телефонов для "отчета" перед Шмулем, с которым контактировали в мессенджерах.

Перед выполнением этих заданий российский спецслужбист давал агентам "тестовые" задания. В частности, заставил их распространять провокационные листовки по улицам Одессы.

Во время обысков у задержанных изъяты антиукраинские наглядные материалы и смартфоны с доказательствами работы на ГРУ РФ.

Следователи СБУ квалифицировали их преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта).

В настоящее время Служба безопасности заочно сообщила об подозрении Артему Шмулю. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (организация террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия по его поиску и наказанию.

Напомним, что военная контрразведка СБУ задержала в Харьковской области агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, который корректировал удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.