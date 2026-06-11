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11 червня 2026, 16:41

Росіянин вербував дітей в Одесі для диверсій: СБУ оголосила підозру спецслужбісту РФ

11 червня 2026, 16:41
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність кадрового співробітника російського ГРУ Артема Шмуля, який організував мережу диверсій в Одесі, залучивши до неї неповнолітніх

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

Служба безпеки задокументувала злочини громадянина РФ Артема Шмуля – співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який вербував неповнолітніх для вчинення терактів в Одесі.

Співробітники СБУ викрили 4-х його агентів у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в обласному центрі.

Як з’ясувало розслідування, замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віком від 13 до 18 років.

У поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

За обіцянку швидких "підробітків" фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці у портовому місті.

Встановлено, що за інструкцією російського "грушника" юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії.

Також вони фіксували загоряння на телефонні камери для "звіту" перед Шмулем, з яким контактували у месенджерах.

Перед виконанням цих завдань російський спецслужбіст давав агентам "тестові" завдання. Зокрема, змусив їх до розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси.

Під час обшуків у затриманих вилучено антиукраїнську наочність та смартфони із доказами роботи на ГРУ РФ.

Слідчі СБУ кваліфікували їхні злочини за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі Служба безпеки заочно повідомила про підозру Артему Шмулю. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму);
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (організація терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

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