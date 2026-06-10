В Одессе чиновники разворовали более 20 миллионов на светофорах

Фото: Национальная полиция

В Одессе правоохранители разоблачили схемы присвоения более 20 миллионов гривен. Эти деньги выделялись на закупках оборудования для светофоров

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Среди подозреваемых должностные лица коммунального учреждения Одесского городского совета представители группы компаний-производителя оборудования и подконтрольных субъектов хозяйствования. Чиновники организовали схему присвоения бюджетных средств. Для этого они устроили закупки источников бесперебойного питания по завышенным ценам.

Чиновники использовали подконтрольные предприятия, которые подавали коммерческие предложения и участвовали в тендерных процедурах.

"На основании собранных доказательств, в мае этого года, детективы БЭБ в Одесской области объявили участникам группировки о подозрении. В настоящее время обвинительный акт по согласованию Одесской областной прокуратуры направлен в суд в отношении семи фигурантов", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.