В Донецкой области сержант украл 16 боевых FPV-дронов и продал их за 105 тыс. грн

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему одной из воинских частей Донецкой области, которого подозревают в хищении военного имущества в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, сержант, занимавший пост старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона, незаконно завладел 16 FPV-дронами "Генерал Черешня". Беспилотники находились на балансе воинской части и предназначались для выполнения боевых задач.

Следователи установили, что в январе 2026 года военный похитил дроны стоимостью 34,9 тысяч гривен каждый и решил продать их для собственного обогащения.

30 мая вблизи Харьковской области подозреваемый продал все 16 беспилотников за 105 тысяч гривен. Сразу после получения денег его задержали правоохранители.

В ходе следственных действий изъято 105 тысяч гривен, все угнанные FPV-дроны и комплектующие к ним. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 558,4 тысячи гривен.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области военные организовали схему продажи армейского горючего. Схему организовал начальник одной из служб воинской части и приобщил к ней еще двое своих коллег.