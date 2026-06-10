В Одесі чиновники розікрали понад 20 мільйонів на світлофорах

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В Одесі правоохоронці викрили схеми привласнення понад 20 мільйонів гривень. Ці гроші виділялись на закупівлях обладнання для світлофорів

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Серед підозрюваних службові особи комунальної установи Одеської міської ради, представники групи компаній-виробника обладнання та підконтрольних суб’єктів господарювання. Чиновники організували схему привласнення бюджетних коштів. Для цього вони влаштували закупівлі джерел безперебійного живлення за завищеними цінами.

Посадовці використовували підконтрольні підприємства, які подавали комерційні пропозиції та брали участь у тендерних процедурах.

"На підставі зібраних доказів, у травні цього року, детективи БЕБ в Одеській області оголосили учасникам угруповання про підозру. Нині обвинувальний акт за погодження Одеської обласної прокуратури скеровано до суду стосовно семи фігурантам", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.