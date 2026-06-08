Фото: полиция

В течение суток российские войска массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались гражданские объекты, предприятия и жилищный сектор в нескольких районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около полуночи 7 июня враг атаковал город Городня в Черниговском районе – повреждена АЗС, загорелась сухая трава. Пострадавших нет.

В Сновске из-за попадания вражеских дронов по территории пилорамы повреждены тягачи с прицепами. В результате атак ранения получил 28-летний местный житель, повреждены частные дома.

На Прилуччине россияне ночью попали по аграрному предприятию – повреждены здания, пострадавших нет.

В Корюковке около семи утра из-за попадания дрона загорелся трактор и грузовик, повреждены окна админздания.

В Семеновской громаде Новгород-Северского района из-за вражеской атаки пострадал 57-летний местный житель. Поврежден грузовик, 10 единиц сельскохозяйственной техники, ангар и мастерская агрофирмы. В Семеновке из-за удара дроном повреждено админпомещение.

В Новгород-Северском из-за удара по пищевому предприятию повреждены грузовики с прицепами, техническое помещение. Пострадавших нет.

Правоохранители документируют последствия атак, фиксируют разрушения и собирают доказательства.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли пять человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.