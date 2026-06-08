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08 июня 2026, 08:47

Враг ударил по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области

08 июня 2026, 08:47
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Фото: ОВА
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Российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате очередной вражеской атаки на юге региона было повреждено оборудование одного из энергетических объектов.

Из-за повреждений зафиксированы перебои с электроснабжением – без света остались более тысячи потребителей.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и возобновлением электроснабжения", – говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, в Черноморске зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром 8 июня россияне ударили по остановке в Одессе , когда люди ждали транспорта. Пострадали три человека, одна женщина в тяжелом состоянии.

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