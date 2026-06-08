Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате очередной вражеской атаки на юге региона было повреждено оборудование одного из энергетических объектов.

Из-за повреждений зафиксированы перебои с электроснабжением – без света остались более тысячи потребителей.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и возобновлением электроснабжения", – говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, в Черноморске зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром 8 июня россияне ударили по остановке в Одессе , когда люди ждали транспорта. Пострадали три человека, одна женщина в тяжелом состоянии.