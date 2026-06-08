Фото: ГСЧС

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает RegioNews.

"Сегодня у нас была тяжелая ночь. "Шахед" попал в наш Хаб Харьков. Он частично уничтожен, но главное – все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову", – говорится в сообщении.

Смелянский заверил, что стоимость уничтоженных посылок будет компенсирована. Также он добавил, что в течение он предоставит более подробную информацию.

По информации ГСЧС, одно из попаданий БПЛА произошло в складское здание почтового отделения в Холодногорском районе Харькова. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв. м.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.