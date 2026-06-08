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08 червня 2026, 12:01

Знімав дрон з вікна: на Одещині "Шахед" врізався у будинок за кілька метрів від чоловіка

08 червня 2026, 12:01
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Скриншот із відео
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У Чорноморську Одеської області місцевий житель зафіксував на відео момент влучання російського ударного безпілотника типу Shahed у багатоповерховий будинок, в якому проживає

Як передає RegioNews, відповідні кадри поширюються у соціальних мережах.

На відео видно, як чоловік спостерігає за польотом безпілотника з вікна квартири та веде зйомку. За кілька секунд дрон влучає у будинок над поверхом, де перебував автор відео.

Судячи з оприлюднених кадрів, чоловік дивом не постраждав під час атаки.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок чергової ворожої атаки на півдні регіону було пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Через ушкодження зафіксовані перебої з електропостачанням.

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війна відео Одеська область атака російська армія багатоквартирний будинок
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