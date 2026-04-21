Происшествие случилось во вторник, 21 апреля, утром в селе Николаевка Синельниковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 06:30 в полицию поступила анонимная жалоба на неадекватное поведение 35-летнего местного жителя. Сообщалось, что он сильно пьян и заявляет, что имеет две гранаты.

Когда на место прибыли правоохранители, мужчина рассказал, что открыл в доме газ, чем создал угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах.

Чтобы предотвратить трагедию, полицейские начали задержание. В этот момент злоумышленник бросил в их сторону две гранаты. Одна из них не сработала, а другая взорвалась.

Несмотря на ранения, полицейские смогли задержать мужчину.

В результате взрыва пятеро правоохранителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

На месте взрывотехники и следователи изъяли фрагменты гранат и запал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

