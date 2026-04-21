21 апреля 2026, 11:46

На Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских: пятеро раненых

21 апреля 2026, 11:46
Фото: полиция
Происшествие случилось во вторник, 21 апреля, утром в селе Николаевка Синельниковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 06:30 в полицию поступила анонимная жалоба на неадекватное поведение 35-летнего местного жителя. Сообщалось, что он сильно пьян и заявляет, что имеет две гранаты.

Когда на место прибыли правоохранители, мужчина рассказал, что открыл в доме газ, чем создал угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах.

Чтобы предотвратить трагедию, полицейские начали задержание. В этот момент злоумышленник бросил в их сторону две гранаты. Одна из них не сработала, а другая взорвалась.

Несмотря на ранения, полицейские смогли задержать мужчину.

В результате взрыва пятеро правоохранителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

На месте взрывотехники и следователи изъяли фрагменты гранат и запал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него боевую гранату Ф-1.

взрыв задержание происшествия Днепропетровская область Граната раненые полицейский
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В Одессе со стрельбой задержали работников ТЦК: требовали $30 тыс. у мужчины – СМИ
21 апреля 2026, 14:10
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
21 апреля 2026, 13:34
Ахметов купил квартиру в Монако за более чем $550 млн: одна из самых дорогих сделок в мире
21 апреля 2026, 13:11
Выплаты военным в случае потери трудоспособности: как действовать
21 апреля 2026, 12:57
Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК
21 апреля 2026, 12:44
Записывал все перед нападением: новые подробности стрельбы в Киеве от МВД
21 апреля 2026, 12:32
Скрыл 340 млн грн в крипте: депутату Полтавского горсовета объявили новое подозрение
21 апреля 2026, 12:14
На "скорой" к границе и "липовые" диагнозы: в Украине заблокировали очередные схемы для уклонистов
21 апреля 2026, 11:28
Глава патрульной полиции Жуков, ушедший в отставку после теракта в Киеве, стал советником главы Нацполиции
21 апреля 2026, 11:15
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Все блоги »