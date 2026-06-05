Фото: ОВА

От атаки российских дронов в Броварском районе Киевщины пострадал завод "Яготинское для детей"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Враг целенаправленно ударил по гражданскому предприятию в Згуровской громаде, производящем молочную продукцию и детское питание.

Спасатели уже ликвидировали пожар на территории предприятия. В результате попадания полностью разрушено административное здание и повреждены два автомобиля.

Известно о четырех погибших работниках. Еще семь человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Спасатели продолжают разбор завалов.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области.