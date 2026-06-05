Фото: ГСЧС

Число жертв российского удара по гражданскому предприятию в Броварском районе увеличилось до четырех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника и ГСЧС.

Еще четыре человека получили травмы.

На территории предприятия продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов.

Информация о погибших и пострадавших еще уточняется.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области.