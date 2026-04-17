17 апреля 2026, 15:40

В Киевской области погиб 11-летний мальчик: ребенка засыпало песком

17 апреля 2026, 15:40
Фото: ГСЧС
Трагедия произошла в Бородянке. Медики пытались спасти ребенка, но, к сожалению, мальчик скончался

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Спасатели рассказали, что ребенка достали из под слоя песка. Мальчик был без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, констатировали смерть ребенка.

В полиции сообщили, что предварительно, трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет зашли на территорию, где расположена песчаная насыпь и начали выкапывать тоннели. Во время игры почва внезапно обрушилась и тогда 11-летний мальчик оказался под завалом.

"Следователи по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по данному факту (п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области пропал без вести 4-летний мальчик. Поисковая операция длилась десять дней. К сожалению, ребенка нашли мертвым.

"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
