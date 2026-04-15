В Киеве 16-летний парень выжил после удара током на крыше вагона – подробности

"Укрзализныця" рассказала историю 16-летнего Ярослава – единственного из трех подростков, выжившего после трагедии на железной дороге в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным "Укрзализныци", инцидент произошел, когда три друга залезли на крышу нерабочего вагона. Несмотря на то, что поезд стоял, контактная сеть над ним оставалась под высоким напряжением – более 27 000 вольт.

Специалисты объясняют, что для поражения током не обязательно прикасаться к проводам: электрическая дуга может возникать на расстоянии до 1,5 метра, а ее температура достигает около 15 000°C.

В результате инцидента Ярослав получил глубокие термические ожоги и амнезию – он не помнит момент трагедии.

Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь.

В "Укрзализныце" в очередной раз подчеркивают, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а контактная сеть остается смертельно опасной даже без прямого прикосновения.

Напомним, трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы. Один подросток погиб, его спасатели сняли с крыши вагона. Еще двое получили ожоги, их госпитализировали. Там позже один из пациентов умер.