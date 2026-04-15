15 апреля 2026, 11:55

В Киеве 16-летний парень выжил после удара током на крыше вагона – подробности

Фото: ГСЧС Киева
"Укрзализныця" рассказала историю 16-летнего Ярослава – единственного из трех подростков, выжившего после трагедии на железной дороге в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным "Укрзализныци", инцидент произошел, когда три друга залезли на крышу нерабочего вагона. Несмотря на то, что поезд стоял, контактная сеть над ним оставалась под высоким напряжением – более 27 000 вольт.

Специалисты объясняют, что для поражения током не обязательно прикасаться к проводам: электрическая дуга может возникать на расстоянии до 1,5 метра, а ее температура достигает около 15 000°C.

В результате инцидента Ярослав получил глубокие термические ожоги и амнезию – он не помнит момент трагедии.

Из-за тяжести состояния украинские врачи совместно с Минздравом организовали эвакуацию подростка в специализированную клинику в Германии, где медики продолжают борьбу за его жизнь.

В "Укрзализныце" в очередной раз подчеркивают, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а контактная сеть остается смертельно опасной даже без прямого прикосновения.

Напомним, трагедия произошла 29 марта в Соломенском районе столицы. Один подросток погиб, его спасатели сняли с крыши вагона. Еще двое получили ожоги, их госпитализировали. Там позже один из пациентов умер.

Киев Укрзализныця Германия железная дорога подростки лечение больница Ожог
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
