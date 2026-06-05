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Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание вражеского БПЛА по одному из предприятий на севере города. Предварительно, получили травмы 6 человек. Всех доставили в больницу.

Еще один "шахед" попал в автостоянку. На месте возник пожар. Повреждены 37 автомобилей.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. Известно о четырех погибших, еще семь человек получили ранения и травмы.