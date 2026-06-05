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05 июня 2026, 11:13

Россияне атаковали север Житомирщины: повреждена логистическая инфраструктура

05 июня 2026, 11:13
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские военные в очередной раз нанесли удары по логистической инфраструктуре и частным домам на севере Житомирской области

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Силы ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников, однако несколько дронов повредили инфраструктурные объекты. На местах попадания вспыхнули пожары, их ликвидировали спасатели.

Информации о погибших или раненых в результате атаки нет.

Гражданам напоминают о необходимости быть максимально осторожными на местах падения обломков. При обнаружении подозрительных предметов не подходите к ним, а сразу вызывайте полицию или ГСЧС.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. Число погибших увеличилось до четырех человек.

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