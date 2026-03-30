В Киеве подросток погиб на крыше поезда, еще двое получили ожоги

Фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе Киева произошел трагический случай: один человек погиб, а еще двое получили ожоги в результате поражения током на крыше поезда

Об этом сообщила ГСЧС Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что 29 марта в 17:23 поступила информация о вероятном присутствии подростков на крыше поезда, пострадавших от удара электротоком.

По прибытии на место спасатели обнаружили погибшего юношу и двух пострадавших с многочисленными ожогами, которые были немедленно госпитализированы.

Тело погибшего сняли с вагона и передали правоохранительным органам для расследования обстоятельств трагедии.

Продолжаются работы по уточнению деталей инцидента.

Напомним, в Киевской области 13-летнего парня поразило током на крыше электрички. Находясь вблизи станции, подросток залез на крышу электропоезда сообщением Тетер – Святошино во время движения. Ребенок был госпитализирован с термическими ожогами, травмами головы и переломом.