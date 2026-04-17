В ночь на 17 апреля российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Потерпели повреждения объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Их ликвидировали спасатели.

В результате обстрелов повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражены не менее шести частных жилых домов.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, утром 17 апреля российские военные ударили по Днепру. Поврежденное транспортное предприятие, пострадал один человек.