Массированная атака на Одесщину: повреждена портовая инфраструктура, горела территория заповедника
В ночь на 17 апреля российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Потерпели повреждения объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Их ликвидировали спасатели.
В результате обстрелов повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражены не менее шести частных жилых домов.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, утром 17 апреля российские военные ударили по Днепру. Поврежденное транспортное предприятие, пострадал один человек.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
