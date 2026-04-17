Утренняя атака на Днепр: в ОВА рассказали о последствиях
В результате атаки беспилотников на Днепр утром 17 апреля повреждена городская инфраструктура
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Последствия утренней атаки на Днепр. Повреждена городская инфраструктура. Поврежден троллейбус", – говорится в сообщении.
Из-за атаки на город пострадал один человек – 29-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Напомним, утром 17 апреля российские военные ударили по Днепру. Повреждено транспортное предприятие, возник пожар.
