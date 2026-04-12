12 квітня 2026, 16:15

В Одесі вантажівка збила жінку насмерть

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 12 квітня, вдень на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річний водій вантажівки збив 59-річну місцеву жительку. Жінка переходила проїжджу частину дороги за межами регульованого пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм вона загинула.

Перевірка показала, що водій був тверезим. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Вкотре закликаємо учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Зокрема, водіїв просимо уважно стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися такої швидкості, щоб зуміти вчасно відреагувати на її зміни, а пішоходів - перетинати дорогу в дозволених місцях, переконавшись, що це безпечно, та в темну пору доби користуватися світловідбивними елементами", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся. Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

Смертельна ДТП на Полтавщині: BMW влетів у відбійник
12 квітня 2026, 11:55
На Полтавщині BMW влетів у ЗАЗ: авто розтрощило вщент
12 квітня 2026, 10:55
На Волині пʼяні працівники ТЦК скоїли ДТП і намагались втекти з місця події
11 квітня 2026, 17:46
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
"Достатньо публічна людина": співачка Олена Тополя розповіла, хто стоїть за зливом її секс-відео
12 квітня 2026, 19:55
Обмеження світла на 13 квітня: в Укренерго попередили українців, що буде в понеділок
12 квітня 2026, 19:35
Хмарно з туманом: українців попередили про погоду на понеділок, 13 квітня
12 квітня 2026, 19:15
В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини
12 квітня 2026, 18:55
Великдень-2026: ціни на яйця в Україні злетіли в космос
12 квітня 2026, 18:40
Ціни на бензин падають: скільки зараз коштує заправитись на АЗС
12 квітня 2026, 18:20
В Одесі чоловік, який вважає себе патріотом, працював на росіян
12 квітня 2026, 17:55
У Дніпрі на території університету знайшли обгоріле тіло чоловіка
12 квітня 2026, 17:25
Буданов анонсував новий обмін полоненими
12 квітня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
