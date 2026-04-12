В Одесі вантажівка збила жінку насмерть
Аварія сталась 12 квітня, вдень на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.
Попередньо, 32-річний водій вантажівки збив 59-річну місцеву жительку. Жінка переходила проїжджу частину дороги за межами регульованого пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм вона загинула.
Перевірка показала, що водій був тверезим. Правоохоронці розпочали розслідування.
"Вкотре закликаємо учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Зокрема, водіїв просимо уважно стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися такої швидкості, щоб зуміти вчасно відреагувати на її зміни, а пішоходів - перетинати дорогу в дозволених місцях, переконавшись, що це безпечно, та в темну пору доби користуватися світловідбивними елементами", - повідомили в поліції.
