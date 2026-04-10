08:37  10 квітня
ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
08:21  10 квітня
На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі
01:35  10 квітня
"Я закохана": співачка Анна Трінчер розповіла, що відбувається в її особистому житті
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 07:58

Масована атака на Одещину: під ударом енергетична та портова інфраструктура

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через пошкодження внаслідок атаки виникли перебої в електропостачанні. У порту пошкоджені порожні резервуари та обладнання. Рятувальники локалізували пожежі, що виникли.

"Майже всю ніч ворог атакував Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", – розповів Лисак про атаку на Одесу.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють відповідні служби, триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, під ранок 10 квітня російські військові атакували "шахедами" центральний район міста Конотоп у Сумській області. Внаслідок влучань виникли пожежі у п’ятиповерхівці та адмінбудівлі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна обстріли безпілотники
