Фото: ОВА

Вночі 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через пошкодження внаслідок атаки виникли перебої в електропостачанні. У порту пошкоджені порожні резервуари та обладнання. Рятувальники локалізували пожежі, що виникли.

"Майже всю ніч ворог атакував Одесу безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", – розповів Лисак про атаку на Одесу.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють відповідні служби, триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, під ранок 10 квітня російські військові атакували "шахедами" центральний район міста Конотоп у Сумській області. Внаслідок влучань виникли пожежі у п’ятиповерхівці та адмінбудівлі.