10 апреля 2026, 07:37

Россияне ударили по Конотопу: есть попадание в пятиэтажку, возник пожар

10 апреля 2026, 07:37
Фото: t.me/SemenikhinArtem
Под утро 10 апреля российские военные атаковали "шахедами" центральный район города Конотоп в Сумской области

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

В результате попаданий возникли пожары в пятиэтажке и админздании. Уничтожены по меньшей мере три частных автомобиля.

Предварительно, обошлось без жертв.

Также мэр Конотопа сообщил, что в одном из центральных кварталов города перебиты газовые сети, несколько многоэтажек остались без газа.

Спасатели ликвидировали пожары.

На местах обстрелов работают коммунальные службы.

Напомним, в ночь на 10 апреля российский дрон типа "Молния" атаковал Инженерное в Херсонской области. Пострадала местная жительница.

Сумская область война обстрелы беспилотники многоэтажка пожар последствия
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Ночной удар по Одесщине: два энергообъекта получили значительные разрушения
10 апреля 2026, 10:56
В Украине действуют кредитные льготы для военных: что нужно знать
10 апреля 2026, 10:51
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и грузовик: трое травмированных
10 апреля 2026, 10:45
В Киеве мужчина устроил стрельбу на улице и ранил женщину
10 апреля 2026, 10:37
Сделка почти на 2 миллиона: на Волыни разоблачили директора учебного заведения
10 апреля 2026, 10:35
Во Львовской области авто сбило 10-летнего мальчика: ребенок в больнице
10 апреля 2026, 10:28
На матче "Шахтера" в Кракове заметили Ахметова и Сергея Шефира
10 апреля 2026, 10:11
Атака дронов на Конотоп: спасатели рассказали о последствиях
10 апреля 2026, 10:03
В ГСЧС показали, как ликвидировали пожар после атаки россиян на Одесщину
10 апреля 2026, 09:45
Пожизненное за издевательство над ребенком: в Винницкой области вынесли приговор насильнику 9-летнего мальчика
10 апреля 2026, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
