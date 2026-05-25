На Тернопольщине во время отдыха на пруду погиб 22-летний рыбак

Правоохранители начали уголовное производство по факту трагического несчастного случая, произошедшего на водоеме в Залозецкой общине Тернопольщины

Об этом сообщила полиция области.

По предварительной информации, молодой мужчина отдыхал на пруду вместе с друзьями и занимался рыбалкой. Впоследствии он решил искупаться.

Спасатели извлекли из водоема тело 22-летнего жителя областного центра без признаков жизни. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Полиция призывает граждан быть осторожными во время отдыха у воды. В этот период купание особенно опасно из-за низкой температуры воды, которая может вызвать резкую стрессовую реакцию организма.

Также категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения и местах, не предназначенных для отдыха на воде. По статистике, значительная часть подобных трагедий происходит именно из-за пренебрежения правилами безопасности.

