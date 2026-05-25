12:23  25 мая
На Львовщине на трассе столкнулись два кроссовера: погибли три человека
09:26  25 мая
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
07:52  25 мая
Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 14:14

На Тернопольщине во время отдыха на пруду погиб 22-летний рыбак

25 мая 2026, 14:14
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители начали уголовное производство по факту трагического несчастного случая, произошедшего на водоеме в Залозецкой общине Тернопольщины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, молодой мужчина отдыхал на пруду вместе с друзьями и занимался рыбалкой. Впоследствии он решил искупаться.

Спасатели извлекли из водоема тело 22-летнего жителя областного центра без признаков жизни. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Полиция призывает граждан быть осторожными во время отдыха у воды. В этот период купание особенно опасно из-за низкой температуры воды, которая может вызвать резкую стрессовую реакцию организма.

Также категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения и местах, не предназначенных для отдыха на воде. По статистике, значительная часть подобных трагедий происходит именно из-за пренебрежения правилами безопасности.

Напомним, в Черкасской области спасатели доставили на берег тело парня 2007 года рождения, которого разыскивали с 17 мая. Обстоятельства события устанавливают сотрудники полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область рыбак пруд трагедия утопление мужчина водоем
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
20 мая 2026, 13:27
В Житомирской области из озера вытащили тело человека
20 мая 2026, 09:15
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший
25 мая 2026, 15:51
Херсонская волонтёр Елена Тарасенко, которая спасала людей из оккупации, получила тяжёлые ранения
25 мая 2026, 15:33
Ракетный удар по Дергачам: произошел пожар, есть погибшие
25 мая 2026, 14:55
На Волыни судят директоров училища за убытки более 1,4 миллиона на теплоэнергию
25 мая 2026, 14:40
В Киеве женщина "продавала" мужчинам выезд за границу
25 мая 2026, 13:55
Ракетный удар по Днепру: трое раненых, двое в тяжелом состоянии
25 мая 2026, 13:34
Массовое отравление после поминок: на Николаевщине госпитализировали 13 человек
25 мая 2026, 13:24
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 мая 2026, 12:52
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
25 мая 2026, 12:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »