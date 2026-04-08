В Одессе колл-центр "заработал" на людях почти 100 тысяч долларов

Правоохранители в Одессе разоблачили подпольный колл-центр. Сообщили о подозрении четырем участникам, которые выдумывали деньги у людей под видом инвестиций на криптобиржах

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники создавали публикации в популярных группах в соцсети о якобы выгодных криптпроектах и таким образом привлекали пользователей. Для убедительности они также показывали якобы примеры успешных транзакций. Впоследствии они посылали "клиентам" ссылку на фейковый сайт, оформленный под видом известного криптосервиса для инвестиций.

Когда пользователь подключал криптовалютный кошелек, злоумышленники получали возможность автоматически вывести деньги на подконтрольные адреса. Соорганизатору и трем исполнителям сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что в общей сложности они "заработали" на людях около 100 тысяч долларов.

