08 апреля 2026, 18:55

В Одессе колл-центр "заработал" на людях почти 100 тысяч долларов

Фото: из открытых источников
Правоохранители в Одессе разоблачили подпольный колл-центр. Сообщили о подозрении четырем участникам, которые выдумывали деньги у людей под видом инвестиций на криптобиржах

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники создавали публикации в популярных группах в соцсети о якобы выгодных криптпроектах и таким образом привлекали пользователей. Для убедительности они также показывали якобы примеры успешных транзакций. Впоследствии они посылали "клиентам" ссылку на фейковый сайт, оформленный под видом известного криптосервиса для инвестиций.

Когда пользователь подключал криптовалютный кошелек, злоумышленники получали возможность автоматически вывести деньги на подконтрольные адреса. Соорганизатору и трем исполнителям сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что в общей сложности они "заработали" на людях около 100 тысяч долларов.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4000 долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
