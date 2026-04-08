08 квітня 2026, 18:55

В Одесі кол-центр "заробив" на людях майже 100 тисяч доларів

Фото з відкритих джерел
Правоохоронці в Одесі викрили підпільний кол-центр. Повідомили про підозру чотирьом учасникам, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники створювали публікації у популярних групах у соцмережаї про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів. Для переконливості вони такожє показували нібито приклади успішних транзакцій. Згодом вони надсилали "клієнтам" посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій.

Коли користувач підключав свій криптовалютний гаманець, зловмисники отримували можливість автоматично вивести гроші на підконтрольні адреси. Наразі співорганізатору і трьом виконавцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Відомо, що загалом вони "заробили" на людях близько 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Київській області затримали начальника відділу одного із районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4000 доларів за "вирішення" питання із мобілізацією.

