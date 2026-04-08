Нічна атака дронів на Одещину: ворог поцілив у портову інфраструктуру
У ніч на 8 квітня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Постраждала цивільна та портова інфраструктура. Частково зруйнована складська будівля та господарське приміщення.
Внаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Рятувальники ліквідували пожежі.
Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 8 квітня росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС, підприємство та будинки.
08 квітня 2026, 07:46
