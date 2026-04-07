В Одесі зіткнулися мікроавтобус та маршрутка: є загибла та постраждалі
ДТП за участю громадського транспорту сталася в Одесі вранці 7 квітня на вулиці Балківській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередньою інформацією, мікроавтобус та маршрутка зіткнулися під час руху в одному напрямку.
Внаслідок зіткнення загинула пасажирка маршрутки. Ще кілька людей отримали травми, точна кількість постраждалих наразі уточнюється.
Обох водіїв перевірять на стан сп’яніння. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Через ДТП рух на цій ділянці вулиці Балківської ускладнений. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.
Нагадаємо, ввечері 5 квітня на Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево. Один пасажир загинув, троє юнаків – у лікарні.
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Понад 80 тонн пального та обладнання: на Київщині викрили мережу незаконних АЗС
07 квітня 2026, 09:42Військові РФ вдарили дроном по маршрутці в Нікополі: троє людей загинули, багато поранених
07 квітня 2026, 09:26Російські обстріли на Донеччині: одна людина загинула, 10 – поранені
07 квітня 2026, 08:47Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 77 зі 110 безпілотників
07 квітня 2026, 08:17На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинули, 15 – поранені
07 квітня 2026, 08:02На Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево: один пасажир загинув, троє юнаків у лікарні
07 квітня 2026, 07:50На Дніпропетровщині через атаку дронів загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені
07 квітня 2026, 07:36Росіяни майже 800 разів вдарили по Запорізькій області: поранені три людини
07 квітня 2026, 07:18Українські оборонці ліквідували ще майже 1000 окупантів – Генштаб
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
