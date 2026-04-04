Утром 4 апреля российские военные нанесли удар с применением БпЛА по центру Черноморска в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки возник пожар в двухэтажном доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбито остекление.

Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 4 апреля российские военные нанесли удар FPV-дронами по Никополю. В результате атаки повреждены торговые павильоны и магазин. Ранее сообщалось о пяти погибших людях, пострадали 22 человека.