Количество раненых в результате утренней атаки россиян на рынок в Никополе увеличилось до 22

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Госпитализированы 8 человек. В тяжелом состоянии – 14-летняя девочка и двое мужчин 28 и 72 лет. Состояние других пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

У госпитализированных – осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги. Все получают необходимую медпомощь.

Напомним, 4 апреля российские военные нанесли удар FPV-дронами по Никополю. В результате атаки изуродованы торговые павильоны и магазин. Ранее сообщалось о пяти погибших людях.